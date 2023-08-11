Подмосковье 11 августа 2023, 21:41 Пять детских площадок установят в Воскресенске по губернаторской программе Фото администрации Воскресенска

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В этом году в Воскресенске появятся пять детских игровых площадок по программе губернатора Московской области Андрей Воробьев. Часть из них уже начали устанавливать на Центральной улице в поселке Виноградово и на улице Рабочий городок в поселке имени Цюрупы.

Основания под будущие детские площадки уже сделали во дворе на улице Победы возле домов № 19, 23, 35/1, 33, 29, 27, а также на улице Менделеева возле домов № 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12.

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Также его подготовили в микрорайоне Цемгигант во дворе на Гражданской улице рядом со школой № 17 и на улице Андреса микрорайона Лопатинский в сквере имени Ленина.

«Здесь подрядчику необходимо завести грунт и посадить газон», — уточнили в администрации округа.

Площадь четырех детских городков составляет 300 квадратных метров. Самый большой их них площадью 450 «квадратов» организуют в микрорайоне Лопатинский.

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