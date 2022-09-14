Пять детских площадок установили по губернаторской программе в городском округе Чехов | 360°

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Пять детских площадок установили по губернаторской программе в городском округе Чехов

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Пять современных детских площадок установили в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» в городском округе Чехов. Они появились в деревнях Талеж, Гришенки, поселках Мещерское и Новый Быт, а также на улице Садовники в Чехове. 

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В Талеже и Мещерском игровые комплексы разместились на площади 300 квадратных метров, а в Гришенках, Новом Быте и Чехове площадки еще больше - они занимают площадь порядка  450 м². Все они оборудованы камерами, подключенными к системе «Безопасный город».

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Где появятся новые игровые комплексы, решали сами жители — в ходе открытого интернет-голосования на портале «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Мытищах появились уникальные отделения реанимации и эндокринологии для детей.

Губернаторская программа Подмосковья

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