Пять детских мини-садов откроют в Балашихе в этом году

В Балашихе до конца года планируют открыть пять детских мини-садов. Первый уже начал принимать ребят на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Его посетила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Источник фото: Евгений Дудин

Детский мини-сад на 80 мест вошел в дошкольное отделение «Маленькая страна», которое входит в состав образовательного комплекса — школа № 30. Учреждение находится на первом этаже жилого дома № 3.

«В этом году мы открываем 27 детских мини-садов на три тысячи мест. По стандартам они ничем не отличаются от обычных детских садов, кроме того, что у них нет своей прогулочной зоны. Поэтому приходится пользоваться прогулочными зонами в близлежащем и безопасном месте. В остальном здесь используется те же оснащение и программы, что и в обычных детских садах. Сейчас мы идем по пути брендирования. Мини-сады будут называться палисадиками», — отметила Ольга Забралова.

Источник фото: Евгений Дудин

Мини-детсад на бульваре Нестерова начал работать с 1 марта под брендом «Палисадик». Все места в нем уже заняты. Учреждение рассчитано на малышей от двух до четырех лет. Дети среднего и старшего дошкольного возраста будут посещать основное здание детского сада при школе № 30, который также входит в отделение «Маленькая страна».

«Все помещения детского мини-сада предназначены для детей, все оборудовано в соответствии с СанПиН. Есть и игровые, и спортивный и музыкальный залы, и спальни, как в обыкновенном детском саду», — рассказала директор МБОУ «СОШ № 30» г. о. Балашиха Светлана Кузьмина.

Источник фото: Евгений Дудин

Она уточнила, что питание в сады привозят. Еду готовят на мощностях основного производства операторов питания. В помещении мини-сада есть буфет-раздаточная и посудомоечные машины.

Директор добавила, что в группах с детьми занимаются девять педагогических работников. На прогулку воспитанников детского мини-сада водят на территорию школы № 30. Там есть игровая площадка для детей дошкольного возраста.

Источник фото: Евгений Дудин

Детские мини-сады открывают в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это помогает быстрее решить проблему с нехваткой мест в густонаселенных микрорайонах муниципалитетов. Таким образом, в Балашихе создали порядка 900 дополнительных мест для дошкольников.