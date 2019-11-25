Пять детей-сирот получили ключи от квартир во Фрязине

В городском округе Фрязино программа «Жилище» на 2019 год полностью выполнена. В 2020 году еще пять детей-сирот получат ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

«Программу „Жилище“ для детей-сирот во Фрязине выполнили в полном объеме. В следующем году вручим еще пять квартир», — сказал глава городского округа Фрязино Константин Бочаров. Последние в этом году ключи от новой квартиры получила Дарья Кудина, оставшаяся без попечения родителей.

Дарья заканчивает обучение в колледже и планирует поступать в университет. С получением собственного жилья Дарью поздравили глава округа Константин Бочаров и председатель Совета депутатов Константин Тихонов.

«Я заканчиваю Щелковский колледж по направлению „Дизайн“ и мечтаю поступить в РУДН по этому же направлению. Сегодня я испытываю шок и восторг. У меня никогда не было родного дома, и теперь мне не верится, что появилось свое жилье! Вместе со мной в новую квартиру переедет моя кошка Леся», — поделилась Дарья Кудина.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Всего в 2019 году по программе «Жилище» были приобретены пять однокомнатных квартир. Две квартиры были предоставлены детям-сиротам в сентябре 2019 года. Еще двум ключи вручили 31 октября.

На основании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспечению жилыми помещениями за счет средств бюджета Московской области в 2019 году в городском округе Фрязино подлежало пятеро граждан.

Размер субвенции, выделенной из бюджета Московской области городскому округу Фрязино, составил более 12,3 миллиона рублей на покупку пяти квартир. В целях исполнения госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрация Фрязина приняла решение в 2019 году дополнительно использовать собственные финансовые средства в размере более 1,1 миллиона рублей. Совет депутатов согласовал выделение денежных средств.

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Подмосковье — это регион, где ежегодно 100% детей-сирот, имеющих право на жилье, обеспечивается квартирами. За последние 5 лет собственное жилье получили более 3,6 тысячи детей. На эти цели было израсходовано 9,5 миллиарда рублей.

В этом году жильем будут обеспечены 734 человека, на это выделено почти 2 миллиарда рублей. За каждой квартирой осуществляется жесткий контроль — от технического задания до передачи ключей. Каждая вторая квартира находится в домах-новостройках. Квартиры предоставляются с ремонтом, в них можно сразу заезжать и жить.