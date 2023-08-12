Подмосковье 12 августа 2023, 14:37 Пять детей-сирот получат квартиры в Лосино-Петровском

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В этом году в Лосино-Петровском пять детей-сирот получат ключи от квартир или сертификаты на жилье. Один из них, Александр Злобин, уже приглашает гостей. Свою собственную квартиру юноша осматривает вместе с главой городского округа Сергеем Джеглавом. Заветные 33 квадратных метра для Александра стали подарком на совершеннолетие как ребенку-сироте.

«Когда я входил в первый раз в эту квартиру, мне показывали, я был в шоке. Она очень красивая. Все комфортно. Условия. Все есть. Даже какая-то техника. Меня все это порадовало», — сообщил Злобин.

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В квартире сделали социальную отделку, установили сантехнику, двери, новые окна, газовую плиту. Жилье сиротам дают по договору социального найма.

«Я рад, что ремонт очень хороший. Уровень ремонта высокий. Проверили коммунальные системы — все в рабочем состоянии, самое главное. Пожелал Александру долгих и счастливых лет жизни, завести семью и родить детей», — заявил Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион стал лидером по вводу жилья в России.

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