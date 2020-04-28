Пять благоустроенных мест Подмосковья признали одними из лучших в России за 2019 год
Лучшие реализованные практики отбирает экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Их реализуют по программе «Формирование современной комфортной городской среды».
«Пять проектов благоустройства Московской области отобраны для включения в федеральный реестр лучших реализованных практик», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Лучшими подмосковными проектами стали:
• благоустройство центральной части города Ногинска — в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей»;
• благоустройство территории вблизи ДК имени Калинина, сквера Покорителей космоса и зоны отдыха, ограниченной улицами Октябрьская и Гагарина, города Королева — в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей»;
• благоустройство набережной реки Серебрянка в Пушкино — в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом»;
• второй этап благоустройства набережной озера Сенеж в Солнечногорском округе — в номинации «Набережная как общественное пространство»;
• благоустройство пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку и улице Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева в Шаховской — в номинации «Улица как общественное пространство».
Впервые реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» сформировали в 2017 году.