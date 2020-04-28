    28 апреля 2020, 10:24

    Пять благоустроенных мест Подмосковья признали одними из лучших в России за 2019 год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Пять подмосковных проектов благоустройства признали одними из лучших в России по итогам прошлого года. Их включили в федеральный реестр самых успешных в этом направлении практик. Его составляют ежегодно.
    Пять благоустроенных мест Подмосковья признали одними из лучших в России за 2019 год

    Лучшие реализованные практики отбирает экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Их реализуют по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

    «Пять проектов благоустройства Московской области отобраны для включения в федеральный реестр лучших реализованных практик», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

    Пять благоустроенных мест Подмосковья признали одними из лучших в России за 2019 год | Изображение 1

    Лучшими подмосковными проектами стали:

    • благоустройство центральной части города Ногинска — в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей»;

    • благоустройство территории вблизи ДК имени Калинина, сквера Покорителей космоса и зоны отдыха, ограниченной улицами Октябрьская и Гагарина, города Королева — в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей»;

    • благоустройство набережной реки Серебрянка в Пушкино — в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом»;

    • второй этап благоустройства набережной озера Сенеж в Солнечногорском округе — в номинации «Набережная как общественное пространство»;

    • благоустройство пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку и улице Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева в Шаховской — в номинации «Улица как общественное пространство».

    Впервые реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» сформировали в 2017 году.