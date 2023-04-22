Подмосковье 22 апреля 2023, 17:52 Пять автобусов НеФАЗ вышли на маршруты в Волоколамске

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В Волоколамске появились первые современные автобусы марки НеФАЗ. Пока на маршруты округа вышли пять новых транспортных средств.

Автобусы производства НеФАЗ — дочернего предприятия КамАЗа — соответствуют всем требованиям программы «Доступная среда».

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В новых автобусах нет привычных ступеней на входе. Вместо них предусмотрели систему «книлинга», то есть наклона кузова в сторону дверей на остановке. Также рестайлинговая модель имеет дополнительные обогреватели, увеличенную мощность двигателя и просторный салон на 86 пассажиров.

«Очень порадовало, что высокие потолки у автобуса, объем салона очень большой, по видеонаблюдению — полностью на 360 у нас, климат-контроль, шикарное исполнение, коробки автоматические», — сообщил руководитель производственной базы Волоколамска, МАП № 7 АО «Мострансавто» Сергей Воробьев.

По словам главы округа Михаила Сылки, всего муниципалитет получит 13 таких автобусов.

Новый общественный транспорт станет площадкой для проведения «Бессмертного полка». В канун Дня Победы 9 Мая в машинах разместят портреты героев Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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