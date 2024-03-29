Подмосковье 29 марта 2024, 18:04 Пять аварийных зданий снесли в Клину Администрация Клин г.о.

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Специалисты продолжают проводить снос аварийных строений в Клину. 10 неприглядных построек расположены в поселке Туркмен. Пять из них уже полностью демонтированы, а на остальных объектах ведутся работы.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская уточнила, что дома, которые подлежат сносу, полностью расселены. Там отключена подача отопления, газа и других коммунальных ресурсов.

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Управление муниципального контроля администрации Клина до конца года будет вести работу по 70 объектам. Все они будут снесены, если собственники не приведут их в надлежащий вид.

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