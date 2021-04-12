Пять акций сбора старой электротехники пройдут в Подмосковье с 13 по 18 апреля

Жители четырех округов Подмосковья смогут сдать старую электротехнику в рамках экопрограммы «Школа утилизации: электроника» с 13 по 18 апреля. Точки сбора будут организованы на территории Пушкино, Люберец, Щелкова, во Фрянове и Домодедове, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Акции проводят в рамках нацпроекта «Экология».

Источник фото: редакция газеты «Призыв» (Домодедово)

«В современном мире электронный мусор — один из самых быстрорастущих отходов, которые поступают от жителей планеты. И очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что он может сделать для того, чтобы сохранить природные ресурсы и снизить негативное воздействие человека на природу», — отметил зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Акции по вывозу старой и сломанной электротехники у организаций пройдут 13 апреля в Пушкинском округе, 14–15 апреля — в городском округе Люберцы, 17 апреля — в городском округе Щелково, 18–20 апреля — в городском округе Домодедово, 21–22 апреля — в городском округе Балашиха, 26–27 апреля — в Рузском округе, а 28–29 апреля — в Дмитровском округе.

А в четырех городских округах — Пушкинском, Люберцах, Щелкове и Домодедове — дополнительно организуют сбор техники для жителей.

Источник фото: редакция газеты «Призыв» (Домодедово)

«В 2020 году в городских округах Пушкинский, Щелково, Домодедово и Люберцы в рамках программы „Школа утилизации: электроника“ жители и организации сдали на переработку 90,2 тонны техники. Это техника, которая продолжила жить в садовых оградках, кашпо, пластиковых лопатках и других повседневных мелочах. С начала этого года организациями и жителями Подмосковья уже собраны и переработаны 355 тонн электронной техники», — сказала Наталья Адигамова.

Источник фото: редакция газеты «Призыв» (Домодедово)

На этой неделе жители городских округов Пушкино, Люберцы, Щелково и Домодедово смогут принести и сдать на переработку старую и ненужную технику в пункты сбора:

Пушкино — 13 апреля с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а (вход на площадку с территории «Центральный парк культуры и отдыха»)

Люберцы — 14 апреля с 10:00 до 13:00 по адресу: Октябрьский пр-т, д. 190 (на входе в Центральный парк)

Щелково — 17 апреля с 12:00 до 14:00 по адресу: Советский 1-й переулок, дом № 25

Фряново — 17 апреля с 11:00 до 16:00 по адресу: площадь Ленина, дом 4 (у мэрии)

Домодедово — 18 апреля с 11:00 до 20:00 по адресу: Центральный микрорайон, улица Советская, дом 10.

Весь электролом будет переработан в экотехнопарке организатора акции — Фонда рационального природопользования. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте фонда.