Пьяных водителей будут ловить в Балашихе с субботы на воскресенье

В подмосковной Балашихе инспекторы ГИБДД будут ночью останавливать машины и проверять в каком состоянии находится водитель. Об этом сообщил отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, 21 ноября с 23:00 до 01:00 в городском округе Балашиха будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — говорится в тексте.

Процедура необходима, чтобы снизить количество аварий на дорогах и и обеспечить безопасность. В ведомстве отметили, что за управление автомобилем в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до двух лет. Более того, при повторном подобном нарушении в отношении водителя могут возбудить уголовное дело.

Накануне начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что инспекторы ГИБДД в скором времени получат новые приборы для проведения экспресс-тестов на наркотики и алкоголь. Результат теста можно будет узнать за пару секунд.