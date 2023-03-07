Подмосковье 07 марта 2023, 22:12 Пивоварня в Клину будет производить в 2 раза больше продукции после модернизации в 2024 году

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Крафтовую пивоварню Gletcher в Клину решили модернизировать. На эти цели потратят 169 миллионов рублей. Работы проведут до 2024 года, после чего предприятие станет производить в два раза больше пива — с 480 до 850 декалитров ежегодно.

Осенью начнется строительство склада площадью почти 1000 квадратных метров. Также на предприятии установят модульную котельную и добавят еще один «ручей» на кеговой линии.

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Сейчас в компании трудятся 35 человек. К концу году на работу примут еще 25 сотрудников. Это будут операторы розлива, сотрудники склада и котельной.

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«У нас почти все автоматизировано. На кеговой линии мы облегчим людям ручной труд. Сотрудники будут устанавливать только пустую тару», — сообщил гендиректор пивоварни Вячеслав Картавин.

Предприятие работает с 2011 года. Сейчас оно выпускает 12 сортов пива на постоянной основе и несколько сезонных. Завод работает на импортном сырье.

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