07 марта 2023, 22:12
Пивоварня в Клину будет производить в 2 раза больше продукции после модернизации в 2024 году
Крафтовую пивоварню Gletcher в Клину решили модернизировать. На эти цели потратят 169 миллионов рублей. Работы проведут до 2024 года, после чего предприятие станет производить в два раза больше пива — с 480 до 850 декалитров ежегодно.
Осенью начнется строительство склада площадью почти 1000 квадратных метров. Также на предприятии установят модульную котельную и добавят еще один «ручей» на кеговой линии.
Реклама
Сейчас в компании трудятся 35 человек. К концу году на работу примут еще 25 сотрудников. Это будут операторы розлива, сотрудники склада и котельной.
Реклама
«У нас почти все автоматизировано. На кеговой линии мы облегчим людям ручной труд. Сотрудники будут устанавливать только пустую тару», — сообщил гендиректор пивоварни Вячеслав Картавин.
Предприятие работает с 2011 года. Сейчас оно выпускает 12 сортов пива на постоянной основе и несколько сезонных. Завод работает на импортном сырье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал министру экономического развития России Максиму Решетниковуновую систему «ЦУР Бизнес». Она помогает оперативно отрабатывать заявки по всем каналам связи.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Пиво
Реклама
Реклама