  • Пицца для мамы своими руками. «Добрый завтрак» устроили в Красногорске

    24 ноября 2019, 14:57

    Екатерина Филимонова, Ольга Крылова, Ольга Гавриш

    Благотворительный фонд «Исток» устроил «Добрый завтрак», посвященный Дню матери. На праздник пригласили многодетные семьи из Красногорска. Пока мамы отдыхали, дети готовили пиццу по собственным рецептам.
    Пицца для мамы своими руками. «Добрый завтрак» устроили в Красногорске

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    Для жительниц Красногорска это утро началось не совсем обычно. Первым делом они отправились делать прически и макияж. Вера Зайцева, например, первый раз оказалась в кресле визажиста. Раньше, говорит Вера, было некогда — мешали постоянные заботы и домашние дела.

    Большинство мам в будни и в праздники не всегда находит время на себя. Но сегодня над ними колдовали сразу несколько человек: укладка, макияж, советы стилистов. А главное — дети под присмотром. В соседней комнате их развлекали аниматоры. Так что в этот день мамы смогли спокойно поговорить и просто отдохнуть или сходить на мастер-класс и сделать сотни селфи.

    «Это очень важный праздник, потому что всех, так или иначе, касается. Без мам никак, сколько бы нам ни было лет, какая бы ситуация жизненная ни была», — сказала многодетная мама Евгения Назырова.

    Такой насыщенный выходной для мам Подмосковья уже в пятый раз устраивает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». В этом году за праздничным столом собрали женщин Красногорска.

    Пицца для мамы своими руками. «Добрый завтрак» устроили в Красногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «И мужчины, и женщины, и дети выполняют свою каждодневную работу, не побоюсь этого слова, в бешеном темпе, совмещая разные роли. И, конечно, женщине нужно всегда находить время для того, чтобы восстановиться, чтобы набраться сил», — отметила президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

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    За кухню, по традиции этого праздника, отвечали дети. Поэтому можно все! Даже пиццу на завтрак. Каждый готовил по своему рецепту.

    К мастер-классам присоединились и некоторые мамы. Екатерина Богдасарова помогала рисовать, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина взялась за плетение из бусин, а министр соцразвития области Ирина Фаевская вспомнила, как делать пластилиновые мультфильмы.

    Пицца для мамы своими руками. «Добрый завтрак» устроили в Красногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Кульминацией праздника стал тот самый добрый завтрак, который каждый ребенок приготовил только для своей мамы. И даже если юный повар чуть-чуть переборщил с начинкой или перцем, все равно его пицца будет самой вкусной.