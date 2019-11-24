Пицца для мамы своими руками. «Добрый завтрак» устроили в Красногорске

Благотворительный фонд «Исток» устроил «Добрый завтрак», посвященный Дню матери. На праздник пригласили многодетные семьи из Красногорска. Пока мамы отдыхали, дети готовили пиццу по собственным рецептам.

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Для жительниц Красногорска это утро началось не совсем обычно. Первым делом они отправились делать прически и макияж. Вера Зайцева, например, первый раз оказалась в кресле визажиста. Раньше, говорит Вера, было некогда — мешали постоянные заботы и домашние дела.

Большинство мам в будни и в праздники не всегда находит время на себя. Но сегодня над ними колдовали сразу несколько человек: укладка, макияж, советы стилистов. А главное — дети под присмотром. В соседней комнате их развлекали аниматоры. Так что в этот день мамы смогли спокойно поговорить и просто отдохнуть или сходить на мастер-класс и сделать сотни селфи.

«Это очень важный праздник, потому что всех, так или иначе, касается. Без мам никак, сколько бы нам ни было лет, какая бы ситуация жизненная ни была», — сказала многодетная мама Евгения Назырова.

Такой насыщенный выходной для мам Подмосковья уже в пятый раз устраивает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». В этом году за праздничным столом собрали женщин Красногорска.

Источник фото: телеканал «360»

«И мужчины, и женщины, и дети выполняют свою каждодневную работу, не побоюсь этого слова, в бешеном темпе, совмещая разные роли. И, конечно, женщине нужно всегда находить время для того, чтобы восстановиться, чтобы набраться сил», — отметила президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

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За кухню, по традиции этого праздника, отвечали дети. Поэтому можно все! Даже пиццу на завтрак. Каждый готовил по своему рецепту.

К мастер-классам присоединились и некоторые мамы. Екатерина Богдасарова помогала рисовать, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина взялась за плетение из бусин, а министр соцразвития области Ирина Фаевская вспомнила, как делать пластилиновые мультфильмы.

Источник фото: телеканал «360»

Кульминацией праздника стал тот самый добрый завтрак, который каждый ребенок приготовил только для своей мамы. И даже если юный повар чуть-чуть переборщил с начинкой или перцем, все равно его пицца будет самой вкусной.