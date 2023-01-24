Подмосковье 24 января 2023, 16:45 Питомник в Егорьевске увеличит площади для создания линии по переработке торфа

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Питомник «Фабрика растений Никитенко» из Егорьевска расширит площади и построит новый тепличный комплекс. В ближайшие годы он приобретет еще 20 гектаров земли, чтобы запустить еще одну линию по переработке торфа.

Ирина Любченко стала владелицей питомника растений в Егорьевске пять лет назад, желая продолжить дело своего дяди Сергея Никитенко. Он открыл предприятие более 20 лет назад.

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«Это достаточно успешный и известный в нашей стране питомник плодовых растений. Здесь были яблони, груши, проводилась селекция, выращивали и распространяли плодовую продукцию по всей России», — рассказала Ирина.

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Компания выросла до полноценного производства и сейчас выращивает смородину, крыжовник, голубику, клюкву, плодовые деревья и декоративно-посадочный материал. Площадь открытого грунта в питомнике выросла до 60 гектаров, а производственные мощности увеличились в пять раз. Сейчас там работают три производственные теплицы и 56 переносных. Готовую продукцию поставляют в сетевые магазины по всей России.

Предприятие планирует приобрести еще 20 гектаров земли в ближайшие два года, чтобы построить тепличный комплекс и запустить еще одну линию по подготовке торфа.

«Материал, который мы производим, идентичен, мы его начали отправлять во все регионы страны. Сибирь и Урал, Южный федеральный округ и Санкт-Петербург, столица и Подмосковье, Московский регион, Санкт-Петербург и страны ближнего зарубежья наращивают объемы закупок. Также увеличены объемы производства, начинали со 100 тысяч растений, а сейчас это более миллиона», — рассказала хозяйка.

Кроме основной работы, фабрика занимается благотворительностью — помогает детским домам и дарит растения местным учреждениям. Сейчас компания сотрудничает с учебными заведениями Подмосковья и принимает студентов на практику. Переселенцев из Донбасса также привлекают на работу в питомнике.

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