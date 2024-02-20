Подмосковье 20 февраля 2024, 10:54 Питьевую воду жителям и генератор электроэнергии доставили в поселок ОРГРЭС после аварии Пресс-служба администрации города или района

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МУП «Водоканал» организовал доставку бутилированной питьевой воды жителям поселка ОРГРЭС в Сергиево-Посадском округе. Из-за аварии на ВЗУ несколько домов временно остались без горячего и холодного водоснабжения.

Около полуночи на водозаборной станции поселка ОРГРЭС перестали работать насосы. Из-за скачка напряжения здесь перегорел автомат на трансформаторе, вода перестала поступать в жилые дома и на котельную.

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Чтобы сохранить тепло в квартирах, воду для котлов начали доставлять с помощью пожарной машины. Утром 20 февраля «Водоканал» доставил жителям поселка бутилированную воду. Параллельно с этим, на водозаборный узел привезли генератор, который обеспечит скважину электричеством на время ремонта.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

«Предстоит заменить вводной рубильник на трансформаторе, который вышел из строя из-за скачка напряжения. Сеть принадлежит частной компании „Геоскан“, собственник и будет выполнять эти работы. Обеспечение водозабора энергией от генератора позволит спокойно, без суеты искать необходимые комплектующие для ремонта главного трансформатора», — написал в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Пресс-служба администрации города или района

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что плановый срок окончания ремонтных работ на водозаборной станции — 12:00. Все необходимые материалы у специалистов в наличии. По данным ведомства, насосы уже запустили от генератора, подача воды в дома возобновилась.

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