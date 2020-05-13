Питьевая вода станет лучше для 2,5 тысячи жителей Чехова. В Мещерском построят станцию обезжелезивания

В Чехове больше 2,5 тысячи жителей обеспечат питьевой водой лучшего качества. Для этого в поселке Мещерское построят станцию обезжелезивания. Там пройдет полная реконструкция водозаборного узла.

В результате очищенной водой обеспечат как жилые дома, так и социальные объекты. Среди них Психиатрическая больница № 2 имени Яковенко, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания улучшит качество питьевой воды у 2,5 тысячи жителей округа Антон Велиховский.

Эту реконструкцию выполнят в рамках национального проекта «Экология» и программы губернатора «Чистая вода». Сейчас уже заключен второй контракт на строительно-монтажные работы.

Всего в течение этого года начнут масштабную реконструкцию пяти водозаборных узлов в Подмосковье. Это решит проблемы более 250 тысяч жителей.

До 2024 года в Московской области реконструируют и построят свыше 50 объектов водоснабжения.