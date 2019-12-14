«Питер Пэн» поселился в Подмосковье. Премьера сказки для всей семьи прошла в областном ТЮЗе

В Московской областном театре юного зрителя состоялась премьера мюзикла Алексея Франдетти «Питер Пэн». Актеры представили собственную интерпретацию известной всем с детства сказки. На премьерном показе в зале не осталось свободных мест. Оценил постановку и корреспондент «360».

«Питер Пэн» — сказочная повесть шотландского писателя сэра Джеймса Мэтью Барри. Она стала одним из лучших детский произведений ХХ века. Режиссер-постановщик Алексей Франдетти рассказал, что мечтал поставить тот спектакль больше 30 лет. И вот, сегодня в областном театре юного зрителя — долгожданная премьера.

«Сегодня всю молодежь накрывает синдром Питера Пена. Признаюсь, этот синдром не чужд и мне. Однако сегодняшним 20-летним он присущ в большей степени. А все потому, что они боятся нести ответственность за себя, за профессию, за то, что делают. Такой вот тотальный инфантилизм. С одной стороны, очень четкая нацеленность на то, чего я хочу, а с другой стороны «не трогайте, я в домике», — отметил Алексей Франдетти.

Источник фото: телеканал «360»

Примечательно, что новая постановка «Питера Пэна» — это мюзикл. Актеры, разумеется, поют вживую. Динамичные движения и активные танцы не мешают артистам исполнять музыкальные партии чисто и эффектно.

Художественный руководитель театра — Заслуженная артистка Российской Федерации Нонна Гришаева — в спектакле исполняет сразу три роли: это и медсестра, и миссис Дарлинг и взрослая Венди. Главную героиню сказки актриса исполняет с особым трепетом — эту роль она впервые сыграла на сцене в 10 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Моя сверхзадача — сдержать свои эмоции и не расплакаться в финале, иначе я не смогу петь. До сих пор это не получалось. Не знаю, как будет сегодня. Слишком дорога для меня эта история», — отметила Нонна Гришаева, заслуженная артистка РФ, художественный руководитель МГОТЮЗа.

Актеры со сцены будут говорить со зрителями о серьезных философских вещах. О жизни и смерти, о том, что вернее: жить долго, но постно или коротко, но ярко? Просмотр станет отличным дополнением к внеклассному образованию детей.

«У нас два флагманских театра — это губернский и ТЮЗ, где Нонна Гришаева — художественный руководитель. Насколько я понимаю, репертуар нисколько не уступает ведущим московским театрам. И, конечно, это очень полезно как одна из форм дополнительного образования», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

На премьерном показе свободных мест в зале не осталось. Сотрудникам даже пришлось поставить дополнительные временные места. Посмотреть спектакль можно будет в эти выходные. Информацию о следующих сеансах можно найти на официальном сайте театра.

«Не знаю, почему так случилось, но я сегодня познакомилась с Питером Пэном. Я была знакома со многими другими сказками. А Питер Пэн сегодня для меня в первый раз. Ну, конечно, я смотрела отрывками — где-то немножко спектакля, где-то мультик, где-то читала. Но такое полноценное знакомство с произведением — впервые, поэтому я особенно жду этой премьеры», — поделилась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.