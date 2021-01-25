Питание в школах Красноармейска и Электростали стали проверять из-за отравления 103 человек

Питание учеников школ № 3 и 4 в Красноармейске взяли под контроль после отправления 93 человек. В их числе были и сами сотрудники столовых. Кроме того, проверки начались в Электростали из-за десяти случаев. Выяснять причины стали прокуратура и Мособлдума.

По предварительным данным, в минувшие вторник и среду сразу 91 школьник, а также двое сотрудников столовых пожаловались врачам на плохое самочувствие в Красноармейске. К проверкам приступили в прокуратуре.

Кроме того, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять под контроль ситуацию с отравлением учеников в двух городских округах. Уже состоялись первые беседы.

Их провел председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре и туризму Олег Рожнов. В первую очередь он общался с главой Красноармейска Александром Федоровым.

Главным государственным санитарным врачом по Красноармейскому округу было предписано перевести детей начальных классов этих школ на дистанционное обучение Олег Рожнов.

Среди рекомендаций врача прозвучало и усиление контроля над питанием, генеральная уборка и дезинфекция в столовых.

Рожнов проверил школу № 4. Он осмотрел пищевой блок, провел разговор с руководством. А депутат Александр Легков встретился с родителями детей, у которых были признаки отравления.

Ситуация прозрачная. Никто ничего не утаивает. Ждем заключений специалистов Александр Легков.

Депутаты призвали жителей дождаться результатов проверок. Специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.