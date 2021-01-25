Питание в школах Красноармейска и Электростали стали проверять из-за отравления 103 человек
По предварительным данным, в минувшие вторник и среду сразу 91 школьник, а также двое сотрудников столовых пожаловались врачам на плохое самочувствие в Красноармейске. К проверкам приступили в прокуратуре.
Кроме того, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять под контроль ситуацию с отравлением учеников в двух городских округах. Уже состоялись первые беседы.
Их провел председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре и туризму Олег Рожнов. В первую очередь он общался с главой Красноармейска Александром Федоровым.
Главным государственным санитарным врачом по Красноармейскому округу было предписано перевести детей начальных классов этих школ на дистанционное обучение
Среди рекомендаций врача прозвучало и усиление контроля над питанием, генеральная уборка и дезинфекция в столовых.
Рожнов проверил школу № 4. Он осмотрел пищевой блок, провел разговор с руководством. А депутат Александр Легков встретился с родителями детей, у которых были признаки отравления.
Ситуация прозрачная. Никто ничего не утаивает. Ждем заключений специалистов
Депутаты призвали жителей дождаться результатов проверок. Специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.