28 ноября 2022, 13:54
Питающие 43 дома электросети обновили в Домодедове
Электроснабжение 43 домов в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове стало надежнее. Там провели реконструкцию воздушных линий, идущих по улицам Павлова, Восточной, Осенней, Весенней, Энергетической и Артемьевской.
Прошлую воздушную линию построили в 1999 году. Она сильно износилась и была опасной для жителей. Свыше трех километров проводов заменили, и теперь электроснабжение стало надежнее для порядка 300 человек.
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Инвестиционную программу повышения надежности электроснабжения будут проводить в Подмосковье до 2025 года. На эти цели выделили свыше 12 миллиардов рублей.
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