Письмо в будущее заложили в фундамент первого камня будущего детского сада в Реутове

Новый детский сад на 250 мест начали строить в Реутове. В первый камень фундамента заложили капсулу с посланием для потомков. В этом приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Станислав Каторов — им помогали самые юные жители города.

Новый детский сад строят при поддержке губернатора Подмосковья по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Планируется, что готовое дошкольное учреждение сдадут до конца 2023 года. В саду заработают 12 дошкольных групп, в том числе четыре ясельных. Здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности.

«Сейчас вот из инфраструктуры появится детский сад, поликлиника — микрорайон начнет жить совсем другой жизнью», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Каждый год в Московской области прибавляется порядка 20 тысяч дошколят. Регион растет, поэтому темпы строительства новых учреждений остаются высокими. До конца 2021 года в Подмосковье построят 16 дошкольных учреждений, а за 2022 год планируют создать еще 40 детских садов.

«Сегодня это знаковое событие. Как и обещали, в 2023 году, уверен, на открытии вместе с нашими молодыми строителями будем открывать детский сад», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.