Завершается масленичная неделя — яркие и вкусные проводы зимы проходят по всему Подмосковью. Главные события припасли на выходные, 13 и 14 марта. Чем запомнится Масленица 2021 года — в обзоре «360».

Проводы Масленицы проходят в подмосковных парках и на центральных площадях. На открытом воздухе работают более 30 тематических ярмарок с конкурсами и призами. Также праздничные мероприятия подготовили в домах культуры и музеях.

Гуляния станут самыми широкими после введения коронавирусных ограничений, рассказали в Министерстве туризма региона.

Космическая Масленица

В Звездном Городке провели традиционный запуск блинов. Дети написали свои послания Солнцу — чтобы зима прошла, а весна наступила. Бумажные блины улетели на воздушных шарах в небо. Традиции уже семь лет. Провожать Масленицу пришел и настоящий космонавт — Алексей Овчинин.

На старт, внимание, марш!

Хотя март по календарю весенний месяц и солнышко вот-вот начнет припекать, в Подмосковье в начале марта традиционно устраивают лыжные гонки. Гонка в Озерах прошла в субботу и стала вторым этапом «Коломенской лыжни». На соревнования съехались около 300 участников.

Губернатор напек блинов

Глава Московской области Андрей Воробьев приехал с угощениями в Лесногородскую школу Одинцовского района, и вместе с учениками напек блинов.

Губернатор рассказал, что его дочки учатся в пятом и восьмом классах. А также сообщил, что в Одинцове открыли Центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Солдатская каша и богатыри в Подольске

В Подольске Масленицу отмечают во всех микрорайонах округа. В поселке Быково в субботу играл духовой оркестр Подольской филармонии и выступал хор «Стрелковские зарницы». Помимо игр и конкурсов спросом пользовались традиционная солдатская каша, чай и блины.

А главным мероприятием праздника стала богатырская программа Федерации силового многоборья. Гулянья продолжатся в 14 марта — центральным местом проводов зимы станет парк культуры и отдыха имени Талалихина.

Источник фото: группа администрации Подольска / «ВКонтакте»

Дворовая Масленица в Котельниках

В Котельниках отметили Дворовую Масленицу. В микрорайоне Ковровый перед зрителями выступил театр ростовых кукол «Софит», а библиотекари научили детей создавать своими руками сувениры для Масленицы. Гостей праздника угостили горячим чаем с блинами и баранками.

А 14 марта Масленицу с песнями, танцами, молодецкими забавами и играми проводят на площади у ДК «Силикат».

Источник фото: группа администрации Котельников / «ВКонтакте»

Сударыня-Масленица в Серпухове

В серпуховском Доме детства и творчества выбрали лучшую кукольную Сударыню-Масленицу. Своих сударынь представили ученики из более 50 школ. На куклы может полюбоваться любой желающий.

Источник фото: группа администрации Серпухова / «ВКонтакте»

Масленичные гулянья прошли и в населенных пунктах, входящих в городской округ. Зиму проводили в поселках Большевик, Пролетарский и Мирный, в деревнях Арнеево, Глазово, Лужки, Гавшино, Прончищево, Дракино.

Источник фото: группа администрации Серпухова / «ВКонтакте»

Шествие в Зарайске

В Зарайске в этом году решили не просто собраться на площади, а провели масленичное шествие. Школьники и дошколята вместе с учителями и воспитателями нарядились в яркие костюмы и прошли по Красноармейской улице с чучелами Маслениц. Завершился парад праздничными гуляньями с конкурсами, блинами и сувенирами.

Блинное настроение в Балашихе

В последние дни масленичной недели жителей Балашихи пригласили на блины к зданию администрации и на площадь перед ледовым дворцом. Перед собравшимися выступили коллективы домов культуры.

В микрорайоне Железнодорожный вместе с ведущими — веселыми скоморохами — гости отгадывали загадки, перетягивали канат, устраивали битву подушками, плясали и лакомились блинами.