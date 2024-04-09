Подмосковье 09 апреля 2024, 19:54 Письма от школьников и сладости передали раненым бойцам в госпиталь Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Раненым бойцам, которые сейчас проходят реабилитацию в госпитале Балашихи, передали презенты от детей. Школьники готовили полезный груз во время акции «Неделя добрых дел».

Печенье, пряники и письма от учеников передали военнослужащим руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова и депутат городского совета от партии «Единая Россия» Сергей Щукин. Они навестили раненых бойцов в главном госпитале Росгвардии.

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«Мы регулярно помогаем не только нашим бойцам на передовой и мирным жителям Донбасса, но также не забываем о тех, кто получил ранения и сегодня проходит лечение или реабилитацию у нас в Балашихе. Ребятам важна наша поддержка, они должны чувствовать, что мы рядом, что они наши герои и мы всегда будем о них заботиться», — сказала Елена Жарова.

Гуманитарную помощь бойцам в Балашихе принимают в двух пунктах по адресам: проспект Ленина, 7/1 и Парковая, 7.

Дополнительную информацию о том, какие вещи необходимы бойцам и где можно их передать, можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников спецоперации.

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