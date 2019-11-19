Письма для родных и близких. В автобусах Мострансавто появятся новогодние поздравления от пассажиров

В автобусах Мострансавто появятся поздравления с Новым годом. Пассажиры смогут поздравить своих родных и близких, отправив специальное письмо по электронной почте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Автобус, в котором на прикрепленных к поручням открытках будут размещены самые оригинальные поздравления жителей с Новым годом, появится в каждом муниципалитете региона. Пассажиры могут написать пожелания своим близким, любимым, друзьям и коллегам. Текст необходимо прислать до 29 ноября на электронную почту pressamta@mail.ru с пометкой «Открытка к празднику».

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Объем поздравления не должен превышать 200 символов с пробелами. Также адресантам необходимо будет указать имя, фамилию и свой город. Принимаются пожелания в стихах и прозе.

Автобусы с поздравлениями пассажиров выйдут на маршруты в конце декабря. В прошлом году в транспортных средствах предприятия звучали голосовые новогодние поздравления от жителей региона. В автобусах Мострансавто можно было услышать поздравления от пассажиров из Дмитрова, Истры, Клина, Чехова, Шатуры.