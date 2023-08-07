Подмосковье 07 августа 2023, 17:50 «Пишут они от чистого сердца». Воспитанники центра «Богородский» в Павловском Посаде отправят послания участникам СВО

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В Павловском Посаде волонтеры вместе с детьми семейного центра «Богородский» написали слова поддержки участникам СВО. В акции поучаствовали около 10 человек.

«Мы к ребятам ходим регулярно, каждую неделю с различными мероприятиями. Мы уже создавали талисманы, жетоны, которые отправляли нашим землякам в зону СВО. Сегодня мы будем писать письма им. Мы получали обратную связь и благодарности», — рассказала руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Мария Травникова.

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По словам Травниковой, ребята чувствуют свою значимость, помогая землякам.

«Пишут они от чистого сердца и так, как они это представляют. Ребята принимают в этом активное участие, они сопереживают, понимают, насколько сложно, тяжело находиться [в зоне СВО]. Хотят оказать посильную помощь», — заявила воспитатель центра Елена Камушкина.

Подмосковье принимает активное участие в сборе помощи для участников СВО. Например, недавно Истринский центр помощи военнослужащим и их семьям передал добровольцам дополнительное снаряжение при отправке в зону специальной военной операции. Кроме того, волонтеры Балашихи отправили в зону боевых действий 20 тонн гуманитарной помощи и 15 маскировочных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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