Пищевые заводы Подмосковья получили поддержку на 560 миллионов рублей с начала года

Подмосковные перерабатывающие и пищевые предприятия поддержали на 560 миллионов рублей с начала года. Об этом на пресс-конференции в РИАМО сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, регион совместно с российским правительством поддержал в том числе хлебные и мукомольные предприятия.

Взамен мы взяли с них обязательства, что они сохранят у себя цены на социально значимые продукты на уровне, который был принят до оказания этой поддержки Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в этом году компенсации для хлебопекарных заводов и мукомольных производств стали новыми мерами поддержки.

«На возмещение части трат на производство хлеба направлено 142,1 миллиона рублей», — отметил Воскресенский.

При этом затраты на закупку продовольственной пшеницы в Подмосковье компенсировали на 125,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Подмосковье планирует сохранить свое лидерство по производству хлеба.