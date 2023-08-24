Подмосковье 24 августа 2023, 14:59 Писательницу из Подмосковья выдвинули на всероссийскую премию в области детской литературы Министерство культуры и туризма МО

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Книгу Юлии Весовой под названием «Букашки в кармашке» выдвинули на всероссийскую премию в области детской и подростковой литературы 2023 года. Экспертный совет включил произведение в шорт-лист номинации «Лучшее поэтическое произведение для детей».

В Министерстве культуры Московской области рассказали, что сборник «Букашки в кармашке» представляет собой веселые стихи о насекомых, дополненные интересными фактами об этих существах. Например, сколько ног у сороконожки, о чем поют сверчки, зачем нужны рога жуку-оленю и другие любопытные подробности.

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Ранее Юлия Весова посетила детскую библиотеку № 32 в Домодедове, где рассказала читателям о разнообразии современной детской литературы. Девушка является участником ряда литературных форумов и фестивалей для молодых авторов.

Национальная премия была учреждена Министерством культуры и Минцифры России для поощрения писателей и издателей отечественной детской литературы, а также привлечения к ней внимания общественности. В нечетные годы премия в два миллиона рублей присуждается писателю, в четные — художнику-иллюстратору. В остальных номинациях размер премии составляет 1,5 миллиона рублей.

На соискание премии Юлию номинировала Централизованная библиотечная система городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе.