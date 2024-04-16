Подмосковье 16 апреля 2024, 15:09 Писательница Юлия Брыкова проведет творческую встречу с читателями в Звенигороде Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Детская писательница Юлия Брыкова проведет встречу с читателями в Звенигородском манеже 18 апреля. Она представит свою новую книгу «Призрак в городке на Осетре».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие состоится в рамках еженедельного «Писательского четверга». Книга познакомит читателя с историей и достопримечательностями Зарайска и культурой меценатства в России.

Реклама

По словам хранителя Водонапорной башни Зарайска Юлии Трундаевой, многие эпизоды, которые легли в сюжет книги, происходили в реальности.

«Как мы начали развивать туризм, исследовать краеведческую формацию — все это отображено в книге. С точки зрения привлечения внимания к городу Зарайску книга — это огромный вклад автора и издательства. Мы надеемся, что интерес к городу увеличится, тем более что у нас прекрасные места для летнего отдыха детей», — рассказала Трундаева.

На встрече с Юлией Брыковой ребята попытаются разгадать тайну призрака старинного городка и поговорят о любви к малой родине.

Начало встречи в 17:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».