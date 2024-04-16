16 апреля 2024, 15:09
Писательница Юлия Брыкова проведет творческую встречу с читателями в Звенигороде
Детская писательница Юлия Брыкова проведет встречу с читателями в Звенигородском манеже 18 апреля. Она представит свою новую книгу «Призрак в городке на Осетре».
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие состоится в рамках еженедельного «Писательского четверга». Книга познакомит читателя с историей и достопримечательностями Зарайска и культурой меценатства в России.
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По словам хранителя Водонапорной башни Зарайска Юлии Трундаевой, многие эпизоды, которые легли в сюжет книги, происходили в реальности.
«Как мы начали развивать туризм, исследовать краеведческую формацию — все это отображено в книге. С точки зрения привлечения внимания к городу Зарайску книга — это огромный вклад автора и издательства. Мы надеемся, что интерес к городу увеличится, тем более что у нас прекрасные места для летнего отдыха детей», — рассказала Трундаева.
На встрече с Юлией Брыковой ребята попытаются разгадать тайну призрака старинного городка и поговорят о любви к малой родине.
Начало встречи в 17:00. Вход свободный.
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