facebook_pixel
    09 сентября 2020, 09:21

    Путешествие из Балашихи в Калифорнию. Как подмосковная писательница добралась к возлюбленному в разгар пандемии

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    Писательница из Балашихи Даша Пахтусова большую часть жизни провела в дороге. Пандемия застала ее в родном городе, а вот ее парень в тот момент улетел работать в США. Даша не растерялась — и решила отправиться к нему.
    Путешествие из Балашихи в Калифорнию. Как подмосковная писательница добралась к возлюбленному в разгар пандемии

    «Мой мужчина переехал в Калифорнию жить. А я поняла, что за последние три года засиделась в Москве», — рассказывает Дарья.

    Путешествие из Балашихи в Калифорнию. Как подмосковная писательница добралась к возлюбленному в разгар пандемии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Писательница взяла билеты до мексиканского Канкуна. И это был последний самолет, который улетел туда из России, потом границы закрыли.

    Я вылетела в последний день, когда из России выпускали. Всю поездку мне было абсолютно спокойно. Я ехала по всей Мексике, как по какому-то заброшенному миру

    Даша Пахтусоваблогер, писательница.
    Путешествие из Балашихи в Калифорнию. Как подмосковная писательница добралась к возлюбленному в разгар пандемии | Изображение 2
    Источник фото: www.instagram.com/hobohoney

    Два месяца Даша добиралась до Калифорнии в самый разгар пандемии, да еще и не одна, а с собакой, и в итоге встретилась с любимым человеком!

    Мне просто радостно, когда я для самой себя снова и снова понимаю, что жизнь — это невероятная палитра красок, и только ты выбираешь, сколько красок на своей палитре жизни тебе иметь

    Даша Пахтусоваблогер, писательница.
    Путешествие из Балашихи в Калифорнию. Как подмосковная писательница добралась к возлюбленному в разгар пандемии | Изображение 3
    Источник фото: www.instagram.com/hobohoney

    На днях Дарья уже приехала обратно — чтобы издать еще одну книгу. Это будет сборник из 95 женских историй.

    Смотрите подробности — в сюжете «360».

    Новости SMI.FM