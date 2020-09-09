Путешествие из Балашихи в Калифорнию. Как подмосковная писательница добралась к возлюбленному в разгар пандемии
«Мой мужчина переехал в Калифорнию жить. А я поняла, что за последние три года засиделась в Москве», — рассказывает Дарья.
Писательница взяла билеты до мексиканского Канкуна. И это был последний самолет, который улетел туда из России, потом границы закрыли.
Я вылетела в последний день, когда из России выпускали. Всю поездку мне было абсолютно спокойно. Я ехала по всей Мексике, как по какому-то заброшенному мируДаша Пахтусоваблогер, писательница.
Два месяца Даша добиралась до Калифорнии в самый разгар пандемии, да еще и не одна, а с собакой, и в итоге встретилась с любимым человеком!
Мне просто радостно, когда я для самой себя снова и снова понимаю, что жизнь — это невероятная палитра красок, и только ты выбираешь, сколько красок на своей палитре жизни тебе иметьДаша Пахтусоваблогер, писательница.
На днях Дарья уже приехала обратно — чтобы издать еще одну книгу. Это будет сборник из 95 женских историй.
Смотрите подробности — в сюжете «360».