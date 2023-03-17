Подмосковье 17 марта 2023, 17:08 Писателям Подмосковья предложили принять участие в проекте «Литературные резиденции»

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Ассоциация союзов писателей и издателей России приглашает жителей Подмосковья на проект «Литературные резиденции». Он направлен на организацию комфортной творческой среды и обогащение культурной жизни региона.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить отрывок из ранее не опубликованного научно-популярного текста в биографическом жанре. Это должна быть проза объемом до 20 тысяч знаков.

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Заявки на участие можно подать до 31 марта на сайте. В случае, если онлайн-форма недоступна, необходимо отправить заявку и конкурсные материалы на почту: resident@aspi-russia.ru.

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Итоги конкурса подведут 15 апреля, они будут опубликованы на официальном сайте Ассоциации союзов писателей и издателей России. Финальный этап проекта пройдет очно с 3 по 23 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать информацию обо всех культурных мероприятиях в Подмосковье можно на сайте welcome.mosreg.ru.

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