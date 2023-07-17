Подмосковье 17 июля 2023, 19:03 Писатели и издатели из Подмосковья смогут подать заявки на литературный конкурс до 15 августа Unsplash

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Ассоциация союза писателей и издателей России организовывает литературный конкурс «Доживем до понедельника». Заявки на участие принимаются на почту konkurs@godliteratury.ru до 15 августа.

«Победителей ждут многочисленные призы, а шесть лучших писателей отправятся в Литературную резиденцию, которая пройдет с 7 по 27 октября в знаменитой подмосковной усадьбе „Горки Ленинские“, — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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Участникам необходимо написать произведение, посвященное главным учителям и ценным жизненным урокам. Объем материала должен быть от пяти до 15 тысяч знаков. Принимаются и работы, ранее опубликованные в сетевых изданиях.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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