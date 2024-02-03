03 февраля 2024, 22:45
Пироговское шоссе расширят на 2 полосы от Мытищинской хорды до центра Мытищ до конца года
Реконструкцию Пироговского шоссе ведут на участке от Мытищинской хорды до центра Мытищ. Дорогу расширят с двух полос до четырех. Это позволит решить проблему пробок.
Скорость работ будет зависеть от необходимости проведения перекладки коммуникаций в центре Мытищ. В городе будут менять ливневку, канализацию, газовые трубы и электрические пути, которые пролегают вдоль дороги.
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На Пироговском шоссе появятся ограждения, освещение, автобусные остановки, велодорожки и тротуары. Одновременно здесь строят новый путепровод через железнодорожные пути.
Для выезда с Пироговского на Дмитровское шоссе расширяют участок Афанасовского шоссе. Все работы завершат до конца года.
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