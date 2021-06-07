07 июня 2021, 17:09
Пилотный проект по единому стандарту поликлиник запустили в Подмосковье
В Московской области запустили пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник. В него уже вошли пять медучреждений в городских округах Балашиха, Одинцово, Люберцы, Химки и Ступино. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
«Единый стандарт поликлиник — это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения», — рассказала Светлана Стригункова.
Также проект включает в себя современную навигацию, создание в поликлиниках зон комфортного ожидания для пациентов и введение униформы для сотрудников.
Единый стандарт будут постепенно внедрять в поликлиниках в разных округах Подмосковья.