Пилотный проект по единому стандарту поликлиник запустили в Подмосковье

В Московской области запустили пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник. В него уже вошли пять медучреждений в городских округах Балашиха, Одинцово, Люберцы, Химки и Ступино. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Единый стандарт поликлиник — это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфликтного общения», — рассказала Светлана Стригункова.

Также проект включает в себя современную навигацию, создание в поликлиниках зон комфортного ожидания для пациентов и введение униформы для сотрудников.

Единый стандарт будут постепенно внедрять в поликлиниках в разных округах Подмосковья.