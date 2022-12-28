Подмосковье 28 декабря 2022, 23:21 Пилотный проект площадки «Мегабак» в парках Подмосковья стартовал в Реутове

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Министерство ЖКХ Московской области запустило пилотный проект площадки «Мегабак» в парках в Реутове. Контейнеры расположились на площади Академика Челомея у дома № 1 и на улице Железнодорожной у дома № 7.

«Мы адаптировали проект „Мегабак“ для городских парков Подмосковья. На парковых площадках приема вторсырья можно будет сдать четыре вида фракций: алюминий, пластик, одежда/текстиль и бумага/картон», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Он также отметил, что в 2023 году подобные контейнеры установят во всех 136 парках Подмосковья.

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Проект «Мегабак» реализуется в Московской области с 2019 года. Он направлен на вовлечение населения в раздельный сбор отходов. На данный момент в области работают 60 площадок «Мегабак» в 56 городских округах. С расположением пунктов в Подмосковье можно ознакомиться на интерактивной карте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится экотехнопарк с заводами по переработке отходов.

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