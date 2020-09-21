Пилотажная группа «Первый полет» установила мировой рекорд на аэродроме Большое Грызлово

Пилотажная группа «Первый полет» установила мировой рекорд в классе Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Три поршневых самолета Як-52 одновременно исполнили зрелищный трюк — 11 петель Нестерова.

Цель поставленного рекорда — показать высокий профессионализм отечественных пилотов, а также продемонстрировать возможности самолета Як-52. Воздушное судно является одним из самых надежных и маневренных самолетов в своем классе. Как выяснилось, количество петель для рекорда выбрали неслучайно, ведь в октябре 2020 года пилотажная группа отпразднует 11-летие со дня своего образования.

Мировой рекорд установили мастер спорта, призер чемпионатов мира и России Константин Боровик, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира Олег Шполянский и мастер спорта международного класса, многократный чемпион России и двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу Антон Беркутов.

Петля Нестерова, которую также называют мертвой петлей, считается очень сложной фигурой высшего пилотажа. Во время ее исполнения пилоты испытывают положительную перегрузку от трех до шести единиц. Для неподготовленного человека такой полет может привести к потере сознания.

«Выполнение фигур высшего пилотажа группой требует высокого профессионализма, тщательной подготовки, досконального знания возможностей самолета. Надеюсь, что сегодняшний полет вдохновит все больше людей подниматься в небо и откроет новую страницу рекордов как для российского, так и для иностранного профессионального сообщества пилотов, летающих на учебно-тренировочных самолетах Як-52», — прокомментировал Дмитрий Самохвалов, руководитель пилотажной группы «Первый полет».

«Первый полет» — первая в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах. Пилоты из группы выполняют в небе сложные спортивные и художественные фигуры на самолетах в желто-красной окраске — Як-52, Як-54. Благодаря небольшим скоростям и малым радиусам разворотов зрители могут наблюдать за самолетами, которые синхронно выполняют зрелищные элементы на минимальной дистанции.