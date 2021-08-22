Пилот из Набережных Челнов выиграл этап первенства Московской области по автокроссу в Химках

Юные гонщики из 20 городов России приняли участие в 11-м этапе первенства Московской области по автокроссу. Спортсмены поборолись за кубок Kramar Motosport.

Победителем соревнований стал пилот из Набережных Челнов, серебро отправилось в Санкт-Петербург, а бронза в подмосковную Черноголовку.

Протяженность трассы составила 800 метров, максимальная скорость, которую смогли развить участники — 80 километров в час. Победителем соревнований стал пилот из Набережных Челнов, серебро отправилось в Санкт-Петербург, а бронза в подмосковную Черноголовку.

«Из нюансов: эта трасса только для Первенства Московской области. Первенство — там, где участвуют дети. Соответственно машины менее быстрые, менее мощные, чем, допустим, взрослые. Протяженность трассы здесь меньше километра, ширина в самых широких местах — метров 7», — рассказала директор гонки Екатерина Николаева.

Участников приветствовали опытные автогонщики. Среди них был и химкинский депутат Михаил Раев, который является мастером спорта по автомобильным кольцевым гонкам, чемпионом России в составе команды «Химки Мотор спорт».

«Сам я начинал тоже с картинга, сегодня посмотрим то, что делают наши дети. Наша задача поддерживать весь детский спорт. Не только авто- и мотоспорт, но все виды спорта: борьбу, легкую атлетику — все. Создавать условия, чтобы они росли здоровые, крепкие, чтобы им было чем заниматься», — подчеркнул он.

По словам одного из юных спортсменов Семена Воронова, автокроссом он занимается уже довольно давно, но на этой трассе выступал первый раз.

«Ну вот набираюсь опыта… В этом спорте мне больше всего нравится гонять, обгонять», — поделился он.

Школа по техническим видам спорта в Химках — единственная в своем роде в Московской области. Пока стадион возле нее подходит только для проведения детских соревнований, но к 2022 году трассу планируется расширить и проводить более экстремальные заезды — на багги среди взрослых, а также на классических и переднеприводных «Жигулях».