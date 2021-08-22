Пилот из Набережных Челнов выиграл этап первенства Московской области по автокроссу в Химках
Юные гонщики из 20 городов России приняли участие в 11-м этапе первенства Московской области по автокроссу. Спортсмены поборолись за кубок Kramar Motosport.
Победителем соревнований стал пилот из Набережных Челнов, серебро отправилось в Санкт-Петербург, а бронза в подмосковную Черноголовку.
Протяженность трассы составила 800 метров, максимальная скорость, которую смогли развить участники — 80 километров в час. Победителем соревнований стал пилот из Набережных Челнов, серебро отправилось в Санкт-Петербург, а бронза в подмосковную Черноголовку.
«Из нюансов: эта трасса только для Первенства Московской области. Первенство — там, где участвуют дети. Соответственно машины менее быстрые, менее мощные, чем, допустим, взрослые. Протяженность трассы здесь меньше километра, ширина в самых широких местах — метров 7», — рассказала директор гонки Екатерина Николаева.
Участников приветствовали опытные автогонщики. Среди них был и химкинский депутат Михаил Раев, который является мастером спорта по автомобильным кольцевым гонкам, чемпионом России в составе команды «Химки Мотор спорт».
«Сам я начинал тоже с картинга, сегодня посмотрим то, что делают наши дети. Наша задача поддерживать весь детский спорт. Не только авто- и мотоспорт, но все виды спорта: борьбу, легкую атлетику — все. Создавать условия, чтобы они росли здоровые, крепкие, чтобы им было чем заниматься», — подчеркнул он.
По словам одного из юных спортсменов Семена Воронова, автокроссом он занимается уже довольно давно, но на этой трассе выступал первый раз.
«Ну вот набираюсь опыта… В этом спорте мне больше всего нравится гонять, обгонять», — поделился он.
Школа по техническим видам спорта в Химках — единственная в своем роде в Московской области. Пока стадион возле нее подходит только для проведения детских соревнований, но к 2022 году трассу планируется расширить и проводить более экстремальные заезды — на багги среди взрослых, а также на классических и переднеприводных «Жигулях».