Пикник с концертом и мастер-классами пройдет в усадьбе Демьяново в Клину

Гости праздника, который состоится 20 августа, помогут очистить территорию усадьбы Демьяново. В благодарность за собранный мусор они получат билеты на мероприятия, проходящие в музее.

Посетители смогут прогуляться по тенистым аллеям старинного парка со столетними липами и прохладными прудами, узнать о трехвековой истории усадьбы, ее владельцах и знаменитых гостях-дачниках. Пикник — это прекрасная возможность принести пользу, поучаствовав в акции по сбору мусора, и отдохнуть от городского шума.

Праздник, организованный музеем-заповедником Петра Ильича Чайковского, будет проходить на нескольких площадках, связанных с именами знаменитых гостей усадьбы. Посетители узнают много интересного о художнике Васнецове и его картинах, которые он написал в этих местах. Для гостей проведут мастер-класс по живописи огнем, акварелью и цветными карандашами.

О великом ученом Константине Тимирязеве расскажут на площадке «Лаборатория фотосинтеза». Здесь же проведут занятие, где можно будет сделать венки и открытки из цветов. Другие лекции посвятят поэту Андрею Белому и профессору Александру Столетову.

Не обойдется без концертной программы, которую подготовили местные творческие коллективы. Вход на мероприятие свободный. Начало в 10:00.

О других интересных событиях, проходящих в Подмосковье, можно узнать на портале welcome.mosreg.ru. Губернатор Андрей Воробьев посоветовал следить за обновлениями этой платформы, потому что еженедельно в разных городах региона проводятся десятки концертов, ярмарок, праздников и фестивалей.