Подмосковье 14 ноября 2022, 13:30 Пик лесных пожаров в Подмосковье пришелся на август Пресс-служба МЧС России по Московской области

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В лесах Московской области 15 ноября закроется текущий пожароопасный сезон. В этом году его открыли 11 апреля. Только с начала сезона в этом году был зафиксирован сразу 341 торфяной пожар. В том числе, зафиксировано было 36 торфяных пожаров. В целом площадь в Подмосковье, которую прошел огонь, составила порядка 262,75 гектаров.

«По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение количества пожаров на 140 возгораний и их площади — на 80,09 га. В тоже время за счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров уменьшилась и составила 0,77 га», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Пик пожаров в Подмосковье пришелся на август. Дело в том, что именно этот месяц стал самым пожароопасным за всю историю метеонаблюдений. В среднем температура днем в регионе составляла порядка 28 градусов тепла. Кроме того, погода оказалась аномально сухой. В тушении были задействованы 3626 человек личного состава лесопожарных служб и 1608 единиц техники.

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