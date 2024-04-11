Подмосковье 11 апреля 2024, 18:50 Пианистки из Химок получили награды на всероссийском музыкальном конкурсе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанницы Центральной детской школы искусств в Химках Таисия Карасева и Дарья Храмова стали лауреатами первой и второй степени на всероссийском конкурсе электронной и компьютерной музыки.

Наставляла и поддерживала музыкантов их педагог по фортепиано и директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

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«Я очень горжусь своими ученицами и их достижениями! Это был непростой конкурс, но девочки продемонстрировали свою стойкость и уверенность на сцене. Они работали над своими программами с большим энтузиазмом и отдачей. И я очень рада, что их усилия были вознаграждены», — рассказала Инна Монастырская.

Всего музыканты из Химок завоевали 14 наград. Детям вручили дипломы «За яркое исполнение современной музыки», «За эмоциональное исполнение конкурсной программы» и «За яркое исполнение народной музыки».

«Центральная детская школа искусств — это визитная карточка Химок и настоящий флагман творческого образования всего региона. В нашей школе обучаются более 2300 детей. Там работают хореографическое, художественное и музыкальное отделения, а также отделение современного искусства. Выпускники химкинской школы поступают в лучшие творческие вузы страны», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

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