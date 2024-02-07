Подмосковье 07 февраля 2024, 13:25 Пианистка из Воскресенска выступит на гала-концерте конкурса искусства «Мечта» в Москве Unsplash

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Пианистка София Куджаева из Воскресенска успешно выступила во втором туре l Открытого конкурса исполнительского искусства «Мечта». Девочку пригласили принять участие в гала-концерте в Москве.

София — ученица Детской школы искусств № 4 в Воскресенске. Она занимается у преподавателя Ларисы Тюменцевой, которая и помогла девочке подготовиться к конкурсу.

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Выступление проходило в Детской музыкальной школе имени Моцарта в Москве. По итогам второго тура конкурса София попала в число участников предстоящего гала-концерта. Он состоится в Доме Рахманинова в Москве 17 февраля.

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