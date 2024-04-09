Подмосковье 09 апреля 2024, 17:56 Пианистка из Лобни Ярослава Герасимова заняла 2-е место на международном музыкальном конкурсе Unsplash

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Ярослава Герасимова из Лобни завоевала серебро на международном фестивале «Проспект талантов Петербург». Юная пианистка соревновалась в номинации «Инструментальное исполнительство», где смогла убедить жюри в своем высоком мастерстве.

Юная пианистка соревновалась в номинации «Инструментальное исполнительство», где смогла убедить жюри в своем высоком мастерстве. Девочка является воспитанницей образовательного центра «Мечта».

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Готовиться к конкурсу пианистке помогала ее педагог Вера Филиппова.

В Лобне продолжают поддерживать и развивать сферу дополнительного образования, предоставляя детям возможности для развития их талантов. Бесплатные секции и кружки, функционирующие как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных организациях, охватывают широкий спектр направлений и интересов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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