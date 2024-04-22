Подмосковье 22 апреля 2024, 13:06 Пианист Владислав Баланов из Электроуглей получил премию на покупку оборудования Пианист из Электроуглей получил областную премию Личный архив Владислава Баланова

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Владислав Баланов из Электроуглей стал победителем рейтинга студентов учреждений дополнительного образования в сфере культуры Подмосоквья по специальности «Фортепиано». Музыкант получил 1,5 миллиона рублей на рпиобретения необходимого оборудования.

Министерство культуры и туризма Московской области выделило Владиславу финансирование для закупки оборудования для профессионального развития. Отметим, что сестра музыканта Полина Баланова заняла второе место в этом рейтинге.

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В течение прошлого года брат и сестра не раз участвовали в профессиональных музыкальных конкурсах, где становились победителями и призерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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