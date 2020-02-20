«Музыка приносит лучики света в нашу жизнь»: пианист Маслеев дал концерт в детском хосписе в Домодедове
«Сегодня я исполнил фортепианные транскрипции произведений Чайковского, Грига и Глинки. Я считаю, что классическая музыка приносит лучики солнца и света в нашу жизнь. Я играл для разных фондов, а в хосписе это делаю впервые. Конечно, очень сегодня волновался, но надеюсь, что детям понравилось», — сказал Дмитрий Маслеев.
Такие творческие вечера станут для детей-пациентов хосписа своеобразной терапией, считает министр культуры Московской области Елена Харламова.
«Это часть терапии, пациенты хосписа должны понимать, что еще один день у них пройдет увлекательно и интересно. Это им дает надежду и силы. В Домодедове есть очень хорошая детская школа искусств, педагоги будут приходить заниматься с детьми и родителями», — отметила министр.
Она добавила, что для ребят проведут кинопоказ совместно с Мособлкино. Свою программу готовит и «Союзмультфильм».
Хоспис в Домодедове создан на принципах социального партнерства — с участием подмосковного правительства и Санкт-Петербургского детского хосписа, которым руководит протоиерей Александр Ткаченко. Подмосковный хоспис стал вторым в России учреждением детской паллиативной помощи.
«Здесь ухаживают за детьми с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Сотрудники учреждения помогают ребятам проявлять себя через творчество, общение друг с другом, образовательные программы и, конечно же, искусство», — сказал инициатор проекта протоиерей Александр Ткаченко.
Разместился хоспис в главном здании усадьбы Николая Пржевальского Константиново, которое по поручению губернатора Санкт-Петербурга передали детскому хоспису. После реконструкции здание перешло Московской области.
Здесь открыли стационарное отделение и организовали выездную службу паллиативной помощи. Учреждение оснащено современным оборудованием для мониторинга и поддержания жизненных функций, предусмотрены игровая и сенсорная комнаты, зал для лечебной физкультуры. На базе хосписа организован оргметодотдел, а также кафедра паллиативной педиатрии РНИМУ имени Пирогова.