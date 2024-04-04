Подмосковье 04 апреля 2024, 23:05 Пианист из Китая выступил перед зрителями Пушкино на вечере фортепианной музыки Источник фото:Ольга Шеметова

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Вечер фортепианной музыки «Китай — Россия» прошел в доме культуры «Пушкино». Пианист Лянчунь Ма исполнил произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа и Франца Шуберта.

Доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Денис Чефанов рассказал о своем талантливом студенте.

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«Он родом из города Куньмин на Юго-западе Китая. Лянчунь Ма, как истинный китаец, очень сдержан, но уже сейчас относится не к числу обычных студентов, а к сложившимся музыкантам. Он — лауреат ряда международных конкурсов, приехал в Россию давно, учился в Центральной музыкальной школе при консерватории, поэтому хорошо говорит по-русски», — пояснил Чефанов.

В репертуаре Лянчунь Ма много выдающихся произведений Рахманинова, Шопена, Скрябина и других композиторов.

«Очень большое впечатление на меня произвели слушатели в Пушкино, перед которыми я вступил со сложной, яркой и эмоциональной программой. Эти жаркие аплодисменты были прекрасны!» — поблагодарил зрителей Лянчунь Ма.

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