Подмосковье 16 февраля 2024, 17:14 Пианист из Химок стал лауреатом международного конкурса искусств Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанник Дома детского творчества «Созвездие» в Химках Андрей Мальцев стал лауреатом II степени на международном конкурсе искусств «Восход». Он выступил в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло».

Конкурс прошел в дистанционном формате. Участниками стали свыше 40 человек из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

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«Всегда радуюсь успехам наших юных жителей. Искренне поздравляю Андрея с таким достойным результатом. Желаю достижения новых высот», — сказала депутат Юлия Ишкова.

Помимо инструментальной музыки, в международном конкурсе искусств были представлены и другие номинации. Например, изобразительное искусство, вокал, хореография и концертмейстерское искусство.

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