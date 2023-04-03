Подмосковье 03 апреля 2023, 21:31 Певица Ольга Бузова помогла спасти жизнь 16-летней девушке из Пушкино

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Жительница Пушкино Варвара Иштрякова попала в аварию в августе 2026 года. С этого времени девушка оказалась прикована к инвалидной коляске. Однако силы жить дальше ей дали песни исполнительницы Ольги Бузовой.

«Ехали они все вместе, папа, мачеха, Варя и двое мальчиков маленьких. Ночью это произошло, они столкнулись с газелью. Да, лобовое столкновение», — рассказали приемные родители Варвары Екатерина и Алексей Семины.

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В итоге отец и мачеха девушки погибли, а она получила серьезную травму — разрыв спинного мозга.

«Мне помогла песня „Принимай меня“. Я ее очень часто слушала», — рассказала Варвара.

После гибели родителей у Вари осталась бабушка, которая не смогла взять над девочкой опеку. Пострадавшая на инвалидном кресле на три года отправилась в детский дом.

Супруги Семины подарили Варваре не только новый дом, но и встречу с кумиром — Ольгой Бузовой. Певица пообщалась с жительницей Пушкино после концерта, а на память оставила автограф.

Любовь к песням Ольги Бузовой породила в девушке любовь к танцам. Сейчас Варвара готовится к Кубку Москвы по танцам на колясках и всей душой верит, что она сможет еще хотя бы раз встретить своего кумира артистку и певицу, которая по ее мнению, спасла ей жизнь.

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