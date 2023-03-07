Подмосковье 07 марта 2023, 19:09 Певица Юта выступила с концертом в филиале «ГВКГ имени Бурденко» в Балашихе

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Певица, композитор и заслуженная артистка РФ Юта выступила с праздничным концертом в филиале № 3 «ГВКГ имени Бурденко» Минобороны России. В мероприятии поучаствовали Андрей Кочинов и Илья Баранов.

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В преддверии Международного женского дня они поздравили медработников, персонал госпиталя и военнослужащих-участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в медучреждении, с праздником.

В программе были композиции Юты «Жили-были», «Любимый мой», гимн наших солдат на передовой — «Zа жизнь», «За Россию!», «Мужчина защитник», «Струна» и другие.

Андрей Кочинов и Илья Баранов исполнили романсы, знакомые песни военных лет, отрывки из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. После завершения концерта артисты вручили женщинам тюльпаны.

Ранее семьи участников спецоперации поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку.

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