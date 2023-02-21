Подмосковье 21 февраля 2023, 10:36 Певица Юта выступила для раненых бойцов СВО в госпитале в Химках

Читать 360tv в

Певица Юта выступила для бойцов СВО, проходящих лечение в химкинском филиале № 8 главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Минобороны России. Концерт прошел в преддверии Дня защитника Отечества.

Реклама

Выступление стало подарком для пациентов и медперсонала госпиталя. Композиции певицы Юты в нашей стране известны многим, именно она написала саундтрек к знаменитому сериалу «Солдаты».

«В этом году 23 Февраля приобретает особенный смысл. Наша страна — под надежной защитой российских военнослужащих, наших бойцов. Доблестных, отважных, решительных. Мы гордимся каждым героем, который сейчас в зоне спецоперации выполняет свой ратный долг», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В камерной обстановке госпиталя пациентов и врачей поздравили с наступающим праздником заместитель главы городского округа Химки Юрий Радионов и муниципальный депутат Артур Каримов. Они вручили благодарственные письма от имени главы Химок Дмитрия Волошина военным врачам.

«Сегодня защищать Отечество стало почетным правом. Правом тех, кто не боится всех тягот и лишений армейской службы», — отметил заместитель главы городского округа Химки Юрий Радионов.

В Химках ко Дню защитника Отечества запланировано более 70 мероприятий, 25 из них — общегородские. Одно из самых масштабных праздничных мероприятий пройдет во дворце культуры «Родина» 21 февраля. На фестивале «Спасибо за жизнь!» в поддержку бойцов СВО выступят звезды российской эстрады: Вика Цыганова, Александр Михайлов, Ирина Ортман, Руслан Алехно, Сергей Куприк совместно с прихожанами храма Черниговской иконы Божьей Матери села Санино, а также детские творческие коллективы округа.

«Мы благодарны всем, кто участвует в этих добрых акциях, кто поддерживает ребят, которые выполняют задачи в зонах СВО. Пользуясь случаем, хочется поздравить всех с 23 Февраля, пожелать крепости духа, неиссякаемого запаса энергии. Они должны чувствовать заботу и понимать, что победа будет за нами. Правда за Россией!» — поделился депутат совета депутатов Артур Каримов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».