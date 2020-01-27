Сначала Вена, а потом Берлин. Певица из Жуковского покорила Европу

Сейчас Валерия Савинская занята в легендарной оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь», она исполняет партию Иды. Кроме того, она играет Рапунцель в спектакле «Персинетта» по мотивам сказки братьев Гримм.

Талантом Валерии восхищаются не только зрители, но и критики. «Очаровательная, с большими способностями и качеством голоса. И с работоспособностью! Большой явно человек», — отметил музыкальный критик, сотрудник Российского центра науки и культуры в Вене Андрей Золотой

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 году Валерия победила в 38-м международном конкурсе оперных певцов «Бельведер», получив сразу три предложения о работе в ведущих европейских театрах. Савинская говорит, что смогла добиться успеха благодаря родителям, которые еще в раннем детстве разглядели ее талант.

Источник фото: телеканал «360»

«Все меня только поддерживали, они видели, что у меня получается, и никогда не говорили мне: „Займись чем-нибудь другим“. В этом я им очень сильно благодарна», — сказала певица.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Валерия живет и учится в Вене, в университете музыки и искусства. В родном Жуковском она окончила детскую школу искусств № 1.

Источник фото: телеканал «360»

В России певица с отличием окончила академический музыкальный колледж при Московской консерватории имени Чайковского. Уже с 12 лет Савинская принимала участие в российских и международных конкурсах.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь Валерия подписала контракт с Немецкой оперой в Берлине. Поэтому в следующий раз навестить родных в Жуковском она приедет уже в статусе певицы мирового уровня.