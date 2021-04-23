Юная оперная певица из Москвы выбрала музыкальный колледж в Пушкино

Молодая оперная певица из Москвы Ольга Бизюкова выбрала для обучения музыкальный колледж имения Прокофьева в Пушкино. Ради роли Снегурочки и любимого преподавателя она каждый день ездит на занятия по 2,5 часа.

Московский областной музыкальный колледж имени Прокофьева в Пушкине сгорел в 2016 году. По поручению Андрея Воробьева его построили заново и открыли в 2020 году. Легендарное учебное заведение в этом году отмечает свой 55-летний юбилей.

«Мы с нетерпением ждали открытия. Мы такие счастливые были, когда нас построили и пустили нас сюда», — рассказала Ольга Бизюкова, студентка четвертого курса, исполнительница роли Снегурочки.

Ольга Бизюкова — исполнительница главной роли Снегурочки в одноименном спектакле, который поставили на обновленной сцене колледжа. В опере на музыку Римского-Корсакова переплетается наше время с языческим периодом. Сначала Снегурочка — это современная девушка с Рублевки, а с приходом Масленицы и весны героиню отправляют в сказку.

В опере принимает участие 40 человек — студенты с первого по четвертый курс.

«Оля оказалась на этой роли, потому что она вокально подходит — это ее партия. И по фактуре это, конечно же, стопроцентное попадание — Снегурочка», — рассказал Николай Токарев, режиссер спектакля.

Ольга Бизюкова — не единственная студентка, которая ездит на занятия из Москвы. Ее молодой человек Никита Колесников учится в колледже на третьем курсе. Он тоже предпочел столичным учебным заведениям подмосковное.

Дорога до колледжа занимает больше двух часов — метро, электричка и маршрутка. Ольга отметила, что оно того стоит, ведь девушка поступала сюда с определенной целью.

«Я поступала сюда к определенному педагогу. Ездила к нему прослушиваться. И я решила, что буду поступать сюда, ведь важен педагог, а не место», — сказала Ольга.