Подмосковье 08 марта 2023, 19:17 Певец Влад Топалов праздничным концертом поздравил жительниц Чехова с 8 Марта

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Певец Влад Топалов поздравил женщин с Международным женским днем. Исполнитель выступил перед двумя тысячами зрителей во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова в Чехове.

Самые преданные поклонницы успевали и подпевать песням кумира, и танцевать с ним на сцене. А под романтичные песни мужчины приглашали дам на танец.

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«Из года в год мы желаем одно и то же — чтобы они оставались такими же красивыми, чтобы нас также любили, были здоровыми, счастливыми. И чтобы хватало терпения с нами жить и нас выносить», — заявил Топалов.

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По его словам, после концерта он поспешит домой, чтобы поздравить с праздником жену, маму и сестру.

Во время мероприятия жительницам Чехова вручили памятные знаки и благодарственные письма за трудовую и общественную деятельность.

«Мы встречаем этот весенний праздник в таком широком формате, во Дворце спорта, с выступлением хороших артистов, для того, чтобы этот весенний праздник для нас запомнился», — сообщил глава Чехова Григорий Артамонов.

Почетными гостьями вечера стали жены и родственницы участников СВО. Женщин поздравили и обсудили важные для них темы, в том числе вопрос создания в Чехове Комитета семей воинов Отечества.

«Это очень хорошая идея, потому что она позволит быть всем семьям быть в непосредственном контакте», — пояснила супруга участника СВО Елена.

Женщина согласилась возглавить комитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта 98-летнюю летчицу 125-го женского авиаполка Галину Брок-Бельцову. Сейчас женщина живет в Щелкове.

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