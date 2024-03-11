Подмосковье 11 марта 2024, 15:38 Певец Паскаль выступил на Театральном катке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Музыкальный исполнитель Павел Титов, известный под псевдонимом Паскаль, выступил в Химках. Бесплатный концерт для жителей прошел на Театральном катке.

Паскаль исполнил свои главные хиты, среди которых известная песня «Шелковое сердце».

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«Сегодня мне повезло — я выступал на катке в Химках. Замечательные люди, каток, отличное настроение, атмосфера прекрасная. Мне кажется, Химки правильно делают, что создают такие катки — места, где люди собираются и могут пообщаться, покататься и даже послушать музыку вживую», — отметил исполнитель.

Театральный каток — это центральная ледовая площадка Химок. Там выступали Александр Ягья, певец и блогер Amirchik, Роман Луговых, а также музыкальные коллективы «Баян Микс» и «Лада Фолк».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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